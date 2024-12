« Maman, j’ai encore raté l’avion » : le film culte ce soir sur TF1 (17 décembre 2024)

Publicité





« Maman, j’ai encore raté l’avion », c’est le film culte rediffusé ce mardi soir sur TF1. Après la diffusion du premier volet la semaine dernière, place à la suite avec toujours Macaulay Culkin dans le rôle principal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ via sa fonction direct.







Publicité





« Maman, j’ai encore raté l’avion » : histoire, synopsis

Un an après avoir été accidentellement laissé seul à la maison par ses parents avant Noël et avoir déjoué les tentatives de deux voleurs maladroits, Kevin espère enfin passer les vacances de fin d’année en famille. Cependant, à l’aéroport, il se perd et se retrouve par erreur seul à bord d’un avion en direction de New York !



Publicité





Interprètes et personnages

Avec : Macaulay Culkin (Kevin McCallister), Joe Pesci (Harry Lime), Daniel Stern (Marv Merchants), John Heard (Peter McCallister), Catherine O’Hara (Kate McCallister)

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.

Ce soir sur TF1 découvrez « Maman, j’ai encore raté l’avion » dès 21h10 sur TF1 et TF1+.