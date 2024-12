« Laissez-vous guider » du 17 décembre 2024 : ce soir « L’âge d’or des corsaires et des pirates »

Publicité





« Laissez-vous guider » du 17 décembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un inédit du magazine « Laissez-vous guider » avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Au programme aujourd’hui, le numéro intitulé « L’âge d’or des corsaires et des pirates ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou sur France.Tv (replay, streaming vidéo, avant-première).







« Laissez-vous guider » du 17 décembre 2024

Pour la première fois, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch nous emmènent dans l’hémisphère Sud, à plus de 9 000 kilomètres de la France, sur les îles de La Réunion et de Maurice, afin de revivre l’âge d’or des pirates et des corsaires. Ce voyage à travers l’histoire les conduit aussi en Bretagne, à Saint-Malo, que Louis XIV avait désignée comme capitale des corsaires. Qui étaient ces aventuriers qui ont semé la terreur sur toutes les mers du XVIIe au XIXe siècle ? Et comment ont-ils fini par incarner des valeurs d’égalité et de liberté ? Grâce à la magie de la 3D, nos guides vont faire ressurgir des lieux aujourd’hui disparus et des navires mythiques, vous plongeant ainsi dans cette histoire fascinante.

« Laissez-vous guider » à l’époque des corsaires et pirates, comme vous ne les avez jamais vus !



Les reconstitutions en 3D

– L’attaque de la Vierge du Cap par La Buse : À Saint-Denis de La Réunion, le pirate français Olivier Levasseur, surnommé La Buse, marqua l’histoire en attaquant le navire-amiral portugais, la « Vierge du Cap », transportant un trésor immense, aujourd’hui estimé à plusieurs milliards d’euros. Ce trésor n’a jamais été retrouvé, malgré des indices codés laissés par le pirate avant sa mort. Une légende qui a inspiré le manga *One Piece* et qui continue de fasciner les chasseurs de trésor.

– Le naufrage du Speaker : Découverte en 1979 au sud-est de l’île Maurice, l’épave du « Speaker » fut la première épave pirate retrouvée dans le monde. Une équipe française a exhumé de nombreux objets, permettant d’en apprendre plus sur la vie quotidienne à bord d’un navire pirate, où des centaines de marins vivaient dans des conditions difficiles, souvent pendant de longs mois en mer.

– Port-Louis en 1800 : Aujourd’hui une capitale moderne avec son métro aérien et ses gratte-ciels, Port-Louis, sur l’île Maurice, était autrefois un repaire de corsaires comme le fameux Robert Surcouf. Autorisés à attaquer les navires ennemis, les corsaires faisaient prospérer la ville en revendant les marchandises pillées.

– La maison natale de Duguay-Trouin : René Duguay-Trouin, l’un des célèbres corsaires de Saint-Malo, débuta sa carrière maritime à l’âge de 23 ans. Il captura plus de 300 navires ennemis. Sa famille vivait dans une maison inspirée des navires de l’époque, située dans les remparts de Saint-Malo, un lieu désormais emblématique.

– Le chantier naval de Montmarin : À Pleurtuit, près de Saint-Malo, un gigantesque chantier naval était actif au XVIIIe siècle. Des centaines de navires destinés aux corsaires y étaient construits. Bien que tout ait disparu aujourd’hui, ce site témoigne de la grandeur des corsaires et de leur déclin au XIXe siècle.

