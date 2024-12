« Mariage royal pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 11 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mariage royal pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 11 décembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Mariage royal pour Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mariage royal pour Noël » : l’histoire, le casting

Felicity, organisatrice de mariages, est missionnée par sa patronne pour orchestrer les noces d’une princesse. Sur place, elle fait la connaissance de Vincent, le frère de la mariée et héritier du trône à contrecœur, destiné à épouser une princesse un jour. La magie de Noël parviendra-t-elle à bouleverser les traditions séculaires du royaume ?

Avec : Kathryn Davis (Felicity), Riley Neldam (Vincent), Marley Quinlan-Gardner (Junie), Rebecca Finch (La princesse Juliette)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Une famille sur mesure pour Noël ».

« Noël avec un prince » : l’histoire et le casting

En visite à New York, le prince Colin d’Exeter fait par hasard la rencontre de Dee Dee, une jeune New-Yorkaise, après l’avoir accidentellement percutée. Pour se faire pardonner, il accepte de jouer du piano pour les répétitions de sa chorale, tout en gardant secrète sa véritable identité. Aux côtés de Dee Dee, il explore la ville, notamment le Queens, et commence à remettre en question le chemin tout tracé de sa vie. Mais les choses se compliquent lorsque ses parents, le roi et la reine d’Exeter, arrivent en ville, accompagnés de la duchesse Adriana, la femme qu’il est destiné à épouser. Colin devra alors choisir entre suivre son cœur ou honorer ses devoirs royaux…

Avec : Megan Park (Dee Dee Paretti), Julianne Morris (Le prince Colin), Michael Hanrahan (Whitbey), Nicola Correia-Damude (Zoé)