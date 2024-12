Miss France 2025 : le sacre d’Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique (VIDÉO)

Publicité





C’est la belle Angélique Angarni-Filopon, alias Miss Martinique, qui a été sacrée Miss France 2025 samedi soir au Futuroscope. Une belle jeune femme qui faisait partie des favorites et dont le sacre a ravi bon nombre de français.





Vous avez manqué la cérémonie et n'avez pas vu le sacre de Miss France 2025 ?







Vous avez été nombreux à soutenir votre Miss préférée hier soir et c’est finalement Miss Martinique qui a été choisie par le public et le jury pour succéder à la belle Eve Gilles, Miss France 2024. Pour cette nouvelle Miss France, le rêve commence !

La première dauphine est Miss Nord-Pas-De-Calais, la seconde est Corse, la troisième est Miss Guadeloupe et enfin la quatrième est Côte d’Azur.

VIDÉO Miss France 2024, Miss Martinique sacrée



Miss Martinique est Miss France 2025 !!! C'est la France qui gagne ce soir 👏🏾#MissFrance #MissFrance2025 pic.twitter.com/wLZ90a8oNQ — IVAN (@IvanPasYvan) December 14, 2024

Qui est Angélique Angarni-Filopon ?

Angélique Angarni-Filopon, 34 ans, incarne l’énergie et la joie de vivre. Originaire de la Martinique, elle a grandi dans le Val d’Oise, où elle a développé son goût pour l’exploration, enrichi par des étés ensoleillés dans les Antilles et des voyages à travers la France et l’Europe en famille. En tant que personnel navigant commercial, elle a parcouru le monde, multipliant les expériences uniques. Après avoir été Première dauphine de Miss Martinique en 2011 alors qu’elle n’avait que 20 ans, elle revient, 13 ans plus tard, animée par une volonté inébranlable, et remporte enfin le titre. Résolue et ambitieuse, elle est prête à défendre les valeurs de persévérance et de dépassement de soi.