« Miss France : la magie des coulisses », c’est ce dimanche après-midi sur TF1 (15 décembre 2024)

Publicité





Miss France : la magie des coulisses du 15 décembre 2024, sommaire – Après le sacre de Miss France 2025 hier soir au Futuroscope, TF1 vous propose de découvrir les coulisses du concours de beauté cet après-midi dans un documentaire inédit.





A suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.







Publicité





« Miss France : la magie des coulisses » du 15 décembre 2024 : présentation

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les coulisses de l’élection de Miss France et d’en percer tous les secrets ?

Pour la première fois, un documentaire exclusif et inédit vous plonge au cœur de l’aventure Miss France, dévoilant les rouages de ce spectacle télévisé emblématique, diffusé en direct.



Publicité





Entrez dans l’envers du décor et explorez les défis d’un show orchestré avec une précision millimétrée, où le moindre imprévu – un costume qui craque, une chute, une montée de stress ou d’émotion – peut bouleverser l’organisation.

Pour garantir le succès de cet événement hors-norme, les candidates sont soutenues par une équipe de professionnels dévoués. Découvrez Laure, cheffe des habilleurs, et sa gestion militaire des tenues, Stéphane, le metteur en scène exigeant qui motive les Miss à se surpasser, Amandine, la costumière aux doigts de fée qui les sublime, et les Chaperonnes, Orianne et Cécile, surnommées les « mamans de l’aventure », toujours prêtes à épauler et rassurer.

Vivez également les émotions des Miss dont le parcours s’arrête en cours de route, entre fierté et déception, jusqu’au moment tant attendu : le sacre bouleversant de la nouvelle Miss France.

Pour la première fois, accédez à des images inédites des coulisses de l’élection de Miss France 2024 et laissez-vous emporter par la magie de ce moment unique !

Et 14h50 dans « Reportages découverte » : « Déco, pâtisserie, père Noël: concours de fêtes » (rediffusion)

Les Français adorent les concours, et Noël ne fait pas exception. Pâtisseries, Père Noël, crèches ou décorations de maisons : chaque année, des compétitions se tiennent aux quatre coins du pays. Ces événements sont l’occasion de se dépasser, de partager des moments en famille et de faire perdurer la magie des fêtes. Une équipe de *Reportages découverte* s’est plongée dans cet univers en suivant quatre concours, de la préparation des participants jusqu’à l’annonce des résultats.