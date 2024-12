N’oubliez pas les paroles du 14 décembre : Benoit passe un cap avant un grand changement !

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 14 décembre 2024, 20 victoires pour Benoit – Benoit a passé le cap des 20 victoires ce samedi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Le maestro, qui n’a pas remporté d’argent ce soir, a gagné un séjour en thalasso à l’occasion de sa 20ème victoire.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du samedi 14 décembre, 20 victoires pour Benoit

Aucun gain ce soir, la cagnotte de Benoit reste à 143.000 euros. Et Benoit a la satisfaction d’être le dernier maestro du décor actuel de « N’oubliez pas les paroles » ! En effet, dès lundi Nagui vous accueillera dans un tout nouveau décor à l’occasion de la 7000ème.

Vivez la 7000ème et découvrez le nouveau décor le lundi 16 décembre 2024

Pour ce 7000e épisode, préparez-vous à un événement exceptionnel : un nouveau décor, encore plus spectaculaire, moderne, et dynamique. Une véritable immersion visuelle et sonore qui vous en mettra plein les yeux et les oreilles !

Depuis 17 ans, « N’oubliez pas les paroles », c’est une succession de moments inoubliables, parfois cultes, entre éclats de rire, émotions intenses et une alchimie unique entre Nagui et des candidats prêts à relever le défi. Si des millions de fans sont au rendez-vous soir après soir, c’est grâce à cette combinaison explosive de bonne humeur, de suspens et d’émotion.



Publicité





L’émission est devenue un véritable rituel où la France entière chante à tue-tête, applaudit les Maestros et partage une ambiance festive incomparable. Au fil des années, des candidats légendaires ont marqué l’histoire : des pionniers aux stars comme Margaux, Kevin ou plus récemment Laurens. Et la relève est assurée, comme le prouve Coline, nouvelle étoile des Maestros, qui a conquis le public avec sa fraîcheur et son énergie débordante.

7000 épisodes… et ce n’est que le début ! Toujours en mouvement, « N’oubliez pas les paroles » s’offre un décor inédit pour réinventer vos soirées tout en préservant ce qui fait son charme : la musique, l’ambiance survoltée et ces instants magiques qui resteront gravés dans les mémoires.

N’oubliez pas les paroles du 14 décembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.