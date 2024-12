Un Si Grand Soleil Spoilers : Maéva rencontre Hélène, des trahisons, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 16 au 20 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 16 au 20 décembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la publication de l’article de Marc sur Laumière Santé. Catherine est au pied du mur et ses enfants doutent d’elle. Elisabeth savoure sa victoire mais Muriel a compris que tout vient d’elle…

De son côté, Marc cède à la tentation avec Marie-Sophie. Il tombe Léonore, qui elle-même est prête à trahir Marc avec Sohan !



Quant à Tom, il est toujours manipulé par Hélène, qui en réalité fait partie d’une association anti avortement. Et sur conseil de Tom, Maéva accepte de la rencontrer…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 décembre 2024

Lundi 16 décembre 2024 (épisode 1534) : Enzo réalise que son père n’en mène pas large. De son côté, Marc se donne à fond dans son enquête, au point d’en délaisser sa famille.

Mardi 17 décembre 2024 (épisode 1535) : Tandis qu’Elisabeth savoure sa victoire, elle ne se doute pas que Muriel a découvert son stratagème. De son côté Hugo reçoit un coup de main de Florent… Mais il s’en serait bien passé.

Mercredi 18 décembre 2024 (épisode 1536) : Boris commence à avoir des doutes : et si sa mère avait bel et bien organisé la fraude ? Quant à Tom, Hélène lui confie une mission « très importante ».

Jeudi 19 décembre 2024 (épisode 1537) : Malgré les paroles de son père, Louis réalise qu’il y’a des tensions entre ses parents. Maéva, elle, est prête à faire un effort pour Tom.

Vendredi 20 décembre 2024 (épisode 1538) : Maéva accepte finalement de rencontrer Hélène, sans se douter de ce qui l’attend. Tandis que pour Marc et Léonor, les tentations d’aller voir ailleurs sont grandes.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 16 au 20 décembre 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.