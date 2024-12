TF1 déprogramme encore une fois « Plus belle la vie » !

Publicité





Encore une mauvaise nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ! Et pour cause, alors que TF1 avait déjà déprogrammé la série l’été dernier pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, une nouvelle déprogrammation vient d’être annoncée.











Cette fois, c’est pendant l’intégralité des vacances de Noël que « Plus belle la vie » ne sera pas diffusé.

Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclus, votre série passe à la trappe. Retour à l’antenne chaque après-midi dès le lundi 6 janvier 2024.

Nulle doute que cette nouvelle devrait énerver les fans du feuilleton marseillais. D’autant que les autres séries quotidiennes de la chaîne, « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » seront toujours diffusées.



