Plus Belle La Vie du 6 décembre 2024 : un bébé pour Thomas et Gabriel, Emma ment (résumé + extrait vidéo épisode 229 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 6 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 229 de PBLV – Un bébé va être abandonné au Mistral cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Emma va continuer de mentir à ses proches !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 décembre 2024 – résumé de l’épisode 229

Thomas sert le petit-déjeuner à Emma et l’interroge sur son retour tardif en taxi la veille. Emma prétend avoir passé la soirée avec une copine. Lorsque Thomas évoque ses béquilles, elle finit par avouer avoir menti pour des raisons professionnelles. Thomas est perplexe face à ce mensonge, mais Emma explique que Baptiste n’aurait pas compris. Malgré son insistance, elle affirme qu’il n’y a rien d’autre. Thomas lui conseille de préserver son mariage.

De retour d’une randonnée avec Gabriel et Mathis, Baptiste semble contrarié. Emma tente de parler avec lui, mais une dispute éclate. Baptiste lui reproche de trop travailler et annonce qu’il veut rester vivre à Marseille avec Mathis. Emma insiste sur le fait qu’elle ne repartira pas sans son fils.



Publicité





Thomas discute avec Mathis, qui confie que ses parents se disputent souvent. Kilian redonne le sourire à Mathis avec un chocolat chaud et de la chantilly, sous l’œil attentif d’une jeune maman… Plus tard, Kilian partage avec Aya son sentiment d’isolement familial. Aya l’incite à se rapprocher de Mathis, qui l’aime beaucoup.

Thomas et Gabriel discutent d’Emma. Gabriel révèle qu’il l’a suivie et qu’elle était avec un homme à l’hôtel pendant leur randonnée. Leur conversation est interrompue par un événement inattendu : un bébé abandonné dans le bar avec un mot affirmant qu’elle s’appelle Romy et qu’elle est leur fille.

Babeth informe Patrick que sa candidature pour une mission humanitaire a été acceptée. Elle souhaite partir deux mois en Grèce pour aider les migrants. Patrick, pris de court, est choqué. Babeth avoue qu’elle a du mal à se résoudre à ne pas les aider, déclarant finalement qu’elle veut rester à Marseille.

Jean-Paul rend visite à Patrick dans son bureau pour ouvrir une case du calendrier de l’Avent, mais le sujet dérive sur Babeth. Patrick exprime sa culpabilité de l’empêcher de réaliser son rêve. Jean-Paul l’encourage à soutenir Babeth, malgré la peur de la séparation.

Cécilia apporte un plateau-repas à Luna, visiblement abattue. Elle lui fait boire son café, puis révèle qu’elle a craché dedans. Luna, furieuse, promet de ne pas se laisser intimider. Plus tard, Luna tambourine à la porte pour réclamer son avocate, dénonçant le harcèlement de Cécilia. Le gardien lui montre une lame, affirmant qu’elle pourrait lui valoir de sérieux ennuis si elle lui appartient.

Plus tard, le gardien recadre Cécilia sur son comportement et lui annonce qu’il devra en référer au directeur. Elle tente de l’embrasser, il dit que ce n’est pas le bon endroit. Et malgré ses réticences, il promet de fermer les yeux mais l’exhorte à se calmer… Cécilia affirme qu’elle en a presque fini avec Luna.

A LIRE AUSSI : TF1 déprogramme encore une fois « Plus belle la vie » !

VIDÉO Plus belle la vie du 6 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.