Ici tout commence du 6 décembre : Antoine sous le choc, il se confie à Souleymane (résumé + vidéo épisode 1062 en avance)

Ici tout commence du 6 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1062 – Antoine Myriel est sous le choc ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Après la révélation de Rose, il se demande s’il est le père de Carla et attend le résultat du test ADN. Il se confie à Souleymane…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 6 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1062

Antoine est bouleversé : il vient d’apprendre qu’il pourrait être le père biologique de Carla. Choqué par le mensonge de son ex-compagne, Rose Latour, il se confie à son fils, Souleymane, qui peine lui aussi à croire à cette révélation. Malgré sa stupeur, Souleymane essaie de comprendre la situation et d’accompagner son père dans cette épreuve, tout en se projetant prudemment vers l’avenir. Antoine lui révèle qu’un test ADN a déjà été réalisé par Angèle, mais il hésite à en découvrir les résultats. La question demeure : Antoine est-il réellement le père de Carla ?

Pendant ce temps là, Rose est aux prises avec ses vieux démons. Et le plan d’Inès pour réunir Zoé et Gary commence à prendre forme. Et pour sa brigade, Emi est indéchiffrable…



Ici tout commence du 6 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.