Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 10

Star Academy 2024, évaluations semaine 10 – Premier dimanche à 6 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Maïa vendredi soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des dixièmes évaluations, qui auront lieu mardi matin.







Star Academy, des évaluations spéciales semaine du public

Mardi matin, les élèves passeront sur une chanson choisie par le public pour eux :

– Marine « My heart will go on » de Céline Dion

– Ebony « Je suis un homme » de Zazie

– Franck « Stay with me » Sam Smith

– Ulysse « New-York avec toi » de Téléphone

– Marguerite « Facile » Camélia Jordana

– Charles « Le blues du Businessman » de Starmania



Ils auront également une impro de théâtre. A l’issue des ces évaluations, 2 élèves seront nominés et soumis aux votes du public.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.