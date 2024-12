Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 8

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 8 – Premier dimanche à 8 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Julie samedi soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des septièmes évaluations, qui auront lieu en deux temps.







Star Academy, des évaluations spéciales comédies musicales

– des évaluations en deux groupes de 4 élèves lundi. Il s’agira de revisiter une chanson façon comédie musicale : « Encore et encore » de Francis Cabrel pour les deux groupes. Le meilleur groupe sera immunisé pour les évaluations de mardi ! Les deux groupes sont : Ebony, Marguerite, Franck et Maïa d’un côté; Ulysse, Marine, Maureen et Charles de l’autre.

– mardi matin, les 4 élèves restants passeront des évaluations classiques. Ils seront évalués sur une chanson de comédie musicale et une danse. A l’issue de ces évaluations, les professeurs nommeront deux élèves et seul le public votera pour désigner celui qui restera au château et l’éliminé.



Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.