Star Academy 2024 : les artistes invités du prime 9 du 7 décembre dévoilés !

Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 8ème prime du samedi 37 décembre 2024 – Deux jours après le 8ème prime de la Star Academy 2024 et l’élimination de Julie, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 7 décembre 2024 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Publicité





Les académiciens de la promo de 2024 non nominés cette semaine, auront ainsi la chance de chanter avec Amir, Camille Lellouche et Emmanuel Moire.

Chansons et élèves pressentis :

– Amir « Can you fell the love tonight »

– Camille Lellouche sur « Ziggie » – l’ensemble des filles

– Emmanuel Moire « Mon essentiel » – Ebony, Marine, Marguerite

– Emmanuel Moire « Être à la hauteur » – Franck, Charles et Ulysse



Publicité





Les répétitrices de la Star Ac ont déjà formés des groupes avec les élèves pressentis pour chanter avec ces artistes. Les répétitions ont déjà débuté et les meilleurs auront le privilège de partager des duos sur le prime de samedi.

A LIRE AUSSI : Star Academy : quel groupe a remporté l’immunité ce 2 décembre lors des évaluations ? Réponse

Rendez-vous demain soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.