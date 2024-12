Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 3 décembre ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 8 – C’est ce mardi qu’aura lieu la seconde partie des évaluations au château de la Star Academy. Alors qu’hier les professeurs ont décidé d’immuniser le groupe formé par Ebony, Franck, Maïa et Marguerite, les quatre autres élèves vont passer une évaluation en danse et chant.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Au programme aujourd’hui pour Ulysse, Marine, Maureen et Charles : une danse sur une chorégraphie imposée par Malika, et une chanson sur un choix de 4 titres de comédies musicales :

– « Maybe this time » de Cabaret

– « Besoin d’amour » de Starmania

– « La peine maximum » des 10 commandements

– « Regardez moi » de Molière l’opéra urbain

A l’issue des ses évaluations, 2 élèves seront nommés et soumis aux votes du public. Désormais seuls les téléspectateurs voteront !



Comme chaque semaine, le résumé complet de ces évaluations sera disponible sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées.

Rendez-vous ce lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024.