Star Academy : découvrez le top 3 de la semaine 10

Star Academy 2024, le top 3 de la semaine 10 – Alors qu’hier Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2024 les noms des 2 élèves nominés – Franck et Marguerite – ainsi que l’annulation des nominations en guise de cadeau de Noël, le directeur était également au château pour révéler le top 3 de cette dixième semaine !











On peut déjà vous révéler quels sont les académiciens qui sont dans le top 3 et s’affronteront lors du prime de samedi soir pour remporter une immunité pour la semaine suivante.

Marine, Ulysse et Charles dans le top 3

On ne connait pas encore l’ordre mais c’est Marine, Charles et Ulysse qui sont dans le top 3 suite aux évaluations de mardi. Ils s’affronteront sur une battle lors du prime de samedi. Celui ou celle qui remportera l’immunité aura le choix de participer ou non aux évaluations de mardi prochain !

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.



