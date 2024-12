Ici tout commence du 19 décembre : Solal prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1071 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1071 – Solal va prendre une lourde décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il est amoureux de Zoé et jaloux de sa relation avec Gary, Solal décide de quitter la brigade de Noël !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1071

Depuis que Zoé et Gary ont rejoint la brigade de Noël, rien ne va plus pour Solal ! Incapable de supporter de voir celle qu’il aime aux côtés d’un autre, il s’est montré distant envers Zoé, un comportement qui n’a pas échappé à Maya. En se confiant à cette dernière, Solal a trouvé une oreille attentive. À bout, il envisage même de quitter la brigade de Noël, une idée que Maya juge regrettable et qu’elle tente de lui faire abandonner. Mais alors que ses mots semblaient le convaincre, l’apparition du couple Zoé et Gary devant eux fait tout basculer… Zoé demande à Solal sa voiture pour une sortie en amoureux ! Pour Solal, c’est trop ! Il annonce à Lionel qu’il quitte la brigade.

Pendant ce temps là, personne ne comprend Gaspard. Anaïs décide d’organiser un repas de Noël à la coloc mais au dernier moment, tout le monde la lâche ! Enzo et Vic n’ont pas envie de dîner avec Milan et trouvent un prétexte… Anaïs est triste.



Ici tout commence du 19 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.