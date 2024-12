Star Academy du 12 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 12 décembre 2024 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mercredi des académiciens.











Les nommés ont rendez-vous avec Marlène au foyer pour travailler les titres du prime.

Pendant ce temps là, Franck retrouve Hugues et Lucie pour travailler « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Sofia et Fanny font travailler Charles sur « Caruso ». Et Ebony retrouve Malika accompagnée de Christophe Licata en salle de danse ! Elle est surprise et ravie.

La musique du calendrier de l’avent retentit. Ils doivent écrire une chanson déclaration pour un élève tiré au sort. Et le soir, ils se les chanteront. Maïa se met à pleurer, elle n’arrive pas à écrire une chanson.



Fanny et Lucie retrouvent Ebony, Franck et Charles pour la battle du top 3. Ce sera sur « Hello » d’Adèle. Franck se met à pleurer, il explique à Fanny qu’il vit les battle du top 3 comme une humiliation. Il en parle ensuite avec Ulysse et Marine, qui le réconfortent.

Place ensuite à la soirée des élèves avec les chansons déclarations.

Ebony appelle son père, elle lui parle de sa danse avec Christophe Licata et il lui donne des conseils.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.