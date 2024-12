Star Academy du 25 décembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 25 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens.





C’est le jour des évaluations, les élèves répètent. La musique du calendrier de l’avent retentit et on leur dit de regarder par la fenêtre ! Leurs familles sont là !







Les académiciens retrouvent chacun deux de leurs proches, c’est un grand moment d’émotion. Ils leur font visiter le château. Marguerite, Marine, Ulysse et Franck répètent leurs évaluations devant leurs proches pour avoir leurs avis.

Place ensuite aux évaluations. Franck passe le premier sur « Back to black » d’Amy Whinehouse et une danse, sur une chorégraphie faite avec Malika. Malika l’a trouvé très juste sur la danse, Michaël trouve que la chanson lui allait bien et il l’a comprise. Marlène met un bémol sur l’anglais. Sofia affirme que la magie de Noël a opéré, c’était très réussi.



Marguerite passe ensuite sur « Le paradis blanc » de Michel Berger. Malika salue le travail soigné. Sofia a entendu le vibrato de Marguerite et elle a écouté les consignes, mais au niveau technique il y a encore du travail. Michael trouve la mise en scène très réussie mais il s’est un peu ennuyé ! Et Marlène n’a pas été embarquée.

Marine chante « Le bleu lumière » du film d’animation Vaïana. Elle leur précise être malade avant de commencer. Malika salue le fait qu’elle se surpasse. Marlène parle d’un bon choix de chanson, elle a aimé l’écouter chanter mais elle regrette qu’elle ait précisé être malade. Sofia n’a pas aimé non plus qu’elle dise être malade mais elle a très bien chanté. Hugues trouve qu’il lui a manqué des mots clés sur le personnage de Vaïana. Michaël parle d’une démonstration vocale et il ne s’est jamais ennuyé.

Et Ulysse termine sur « White flag » de Dido. Il stresse avant d’y aller. Malika a aimé sa danse. Marlène affirme que c’était un plaisir d’écouter Ulysse chanter mais il a des gestes trop répétitifs. Hugues pense qu’avec le stress il ne posait pas vraiment son regard, mais il note ses progrès. Michaël trouve que la chanson lui allait bien. Sofia pense qu’il manquait un engagement d’interprétation au départ. Ils avouent que ça va être dur de désigner les 2 nommés.

Les élèves déjeunent ensuite avec leurs familles. Ils passent un très bon moment et partagent leurs ressentis sur l’aventure. Il est ensuite l’heure du départ des familles.

Les académiciens décident ensuite de se faire beaux pour le réveillon de Noël. Un bon repas et des cadeaux les attendent sous le sapin ! Marine a très envie d’ouvrir les cadeaux mais les autres insistent pour attendre minuit.

Il s’agit des cadeaux que chacun a commandé pour un autre élève. Charles a reçu un costume de poney sur une idée de Franck. Ebony se retrouve avec un pyjama poule venant de Charles. Franck a reçu une poupée princesse Fiona et la peluche grenouille, sur une idée d’Ebony. Marguerite reçoit deux bandanas sur une idée d’Ulysse. Marine reçoit de nouveaux chaussons sur une idée de Marguerite. Et Ulysse découvre des chaussettes à l’effigie de Marine et un mug guitare.

Avant d’aller se coucher, les élèves laissent leurs chaussures sous le sapin et du lait et des biscuits pour le Père Noël. Et pendant qu’ils dorment, il dépose les cadeaux au pied du sapin.

Connexion avec le château : Michaël annonce que les nommés de la semaine sont Marguerite et Ulysse.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 décembre

