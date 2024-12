C à vous du 3 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 décembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Procès de l’assassinat de Samuel Paty : le militant islamiste Abdelhakim Séfrioui entendu à la barre aujourd’hui. On en parle avec Mathieu Delahousse, grand reporter pour le Nouvel Obs

🔵 Gouvernement Barnier en sursis : les motions de censure débattues demain à l’Assemblée. On reçoit Pascal Perrine, politologue, professeur des Universités à Sciences Po et auteur de « Le goût de la politique »



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Philippe Vandel, journaliste et passionné de Formule 1

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Stephan Paroche, chef étoilé de « La Table » au Château et Village Castigno à Assignan

🔵 Dans la Suite de C à vous : Alain Prost, ancien pilote automobile pour la série documentaire “Prost” à partir du 8 décembre à 21h sur Canal+; et Inoxtag et l’illustrateur Charles Compain pour leur manga “Instinct”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 3 décembre 2024 à 19h sur France 5.