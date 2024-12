Star Academy du 30 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 30 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.











Une journée qui débute avec le débrief et Marlène. Sur « Lili » d’Ulysse, elle lui conseille de ne pas fermer les yeux et de ne pas hésiter à se la péter un peu.

Sur Ebony et Ycare, elle avoue qu’elle était stressée sur ce prime et Marlène l’avait remarqué. Sur le medley country, Marlène a aimé. Et elle félicite Ebony et Ulysse pour leur duo.

Pour Marine et Lorie, Marlène a trouvé ça un peu trop mou. Et elle félicite ensuite Charles pour son duo avec Natasha St-Pier.



Marlène parle d’un très joli moment pour le duo entre Franck et Linh. Elle demande ensuite aux élèves d’écrire un texte avec un support visuel pour son prochain cours, ils devront dire pourquoi ils doivent gagner la Star Academy.

Les élèves se mettent donc à leur atelier dessin et ça vanne de partout. Ils rejoignent ensuite Michaël pour l’annonce des évaluations de la semaine. Il s’agit d’évaluation en entonnoir : la danse lundi matin sur une danse avec un objet sur une chanson choisie avec Malika. Il y aura un éliminé et ils seront 4 pour les évaluations de mardi matin en théâtre. Il y aura encore un éliminé et une évaluation de danse et expression scénique mardi après-midi. Il y aura ensuite un gagnant, qui sera immunisé et qualifié pour les demi-finales.

Les élèves commencent à travailler les chorégraphies pour les premières évaluations. Marine décide de danser avec le sablier.

Ulysse appelle sa petite amie, il se met la pression sur la danse. Marine appelle son père, qui l’encourage à tout donner sur ses évaluations.

