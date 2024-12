Star Academy : qui a été éliminé lors du 9ème prime ? (résumé + replay du 7 décembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 9 du samedi 7 décembre 2024 – C’est parti pour le neuvième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens interprètent pour « Quand on arrive en ville » de Starmania aux côtés de Nikos Aliagas pour donner le coup d’envoi de ce prime spécial tournée.





Patrick Bruel chante avec Ebony « The Winner Takes It All » d’ABBA. Michaël félicite Ebony, qui l’a bluffé. Patrick reprend ensuite, accompagné de sa guitare, quelqu’uns de ses tubes. Marine le rejoint pour « Qui a le droit ».

Place au tableau comédie musicale de l’ensemble des élèves. Un tableau qui se termine avec l’hymne de la promo « Recommence moi ». Hugues félicite tout particulièrement Ulysse, qu’il a trouvé excellent. Malika note les progrès qu’ils ont fait en très peu de temps.



Camille Lellouche chante avec Marguerite le titre « Ziggie ». Camille félicite Marguerite !

Magnéto sur Charles, qui chante ensuite « Le temps des cathédrales » de Notre Dame de Paris.

Magnéto sur les évaluations spéciales comédies musicales. Le groupe gagnant – Franck, Marguerite, Ebony et Maïa – reprend « Encore et encore ». Et grosse surprise à la fin : le papa d’Ebony est là ! Il lui chante « Petite Marie ».

Marine et Ulysse chantent « Come What May » de Moulin Rouge. Marlène les félicite et Sofia salue les progrès d’Ulysse.

Amir et Franck reprennent « Can you fell the love tonight ».

Maureen reprend Hopelessly Devoted To You » de Grease. Et c’est ensuite l’heure du tableau Bollywood pour Ebony, Maïa, Marguerite et Marine sur « Toxic » de Britney Spears avec une compagnie de danse. Malika les a trouvées sublimes, Sofia affirme qu’elles ont chanté comme des déesses, elle a adoré.

Nikos annonce en exclusivité que Lénie sera au casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars » !

On retrouve ensuite les élèves avec Emmanuel Moire pour un medley du Roi Soleil. Il chante avec Marine « Mon essentiel » et avec Ulysse « Être à la hauteur ».

Carbonne et Maïa chantent « Imagine ». Marlène salue son enthousiasme.

Maureen et Charles chantent en duo La Belle et la Bête ».

Maureen éliminée

23h42 : c’est l’heure des résultats. Karima annonce que c’est Charles qui est sauvé par le public ! Maureen est donc éliminée ce soir.

Star Academy 2024, le replay du prime du 7 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.