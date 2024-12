Star Academy : qui a intégré la tournée lors du 11ème prime ? (résumé + replay du 21 décembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 11 du samedi 21 décembre 2024 – C’est parti pour le onzième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le bal sur « Noël ensemble ».





Ils sont rejoint par Julie, Maylis, Paul, Thomas, Noah, Emma et Masséo, qui s’affrontent ce soir pour intégrer la tournée. Surprise : Maïa et Maureen sont là aussi ! Il s’agit donc des retrouvailles de la promo au grand complet.







Nikos lance les votes pour le repêchage de la tournée ! Il annonce ensuite le début de la distribution des cadeaux de Noël du Père Nikos. Marguerite reçoit la première son cadeau : il s’agit de Baptiste, le frère de Marguerite, avec son bébé. Elle rencontre pour la première fois Olivia, sa nièce.

Place au duo entre Nolwenn Leroy et Charles sur « Mon ange ». Michaël le félicite !



Et c’est ensuite le grand solo que le public a offert à Marine sur « All by myself ». Sofia annonce qu’elle a parfaitement relevé le défi, elle la félicite. Marlène parle de prouesse vocale. Nolwenn est épatée.

Nouvelle remise de cadeau : c’est pour Marine. Il diffuse une image des castings où Marine parlait d’un certain « Mathieu 558 » qui lui plaisait… Nikos envoie Marine en coulisses. Le fameux Mathieu est là ! Ils se sont vus lors des premiers castings, Marine est très surprise.

Magnéto sur la semaine des académiciens

Chico et les Gypsies interprètent « Feliz navidad » avec Ulysse, Ebony et Franck.

Place à la battle du top 3 : Ulysse, Charles et Marine s’affrontent sur « Formidable » de Stromaé. Les profs votent ensuite : Hugues vote Charles, Sofia vote Ulysse, Michaël vote Ulysse, Malika vote Charles, Marlène vote Charles. C’est donc Charles qui remporte l’immunité. Ebony et Charles sont immunisés pour les prochaines évaluations.

Cadeau pour Ebony. Elle reçoit un message vidéo de Tayc !

Place à Thomas, Paul et Emma, qui chantent pour tenter d’intégrer la tournée. Thomas chante « Before you go » de Lewis Capaldi, Paul reprend « My way » de Franck Sinatra, et Emma « Avant toi » de Slimane et Vitaa.

On continue avec le cadeau de Franck. Surprise, c’est lui qui a décroché le duo avec Loïc Nottet sur « Monsieur Madame ». Marlène trouve que c’était pile ce qu’il fallait à Franck.

On enchaine avec un nouveau cadeau, pour Ulysse. Il va pouvoir chanter « Fou », sa compo, sur le plateau du prime ! Mais avant, c’est au tour de Julie, Maylis, Masséo, et Noah de défendre leurs places. Julie chante « Si j’étais un homme » de Diane Tell, Maylis chante « Don’t Start Now » de Dua Lipa, Noah « Changer » de Gims, et Masseo « Les planètes » de M.Pokora.

On écoute Ulysse chanter sa compo sur la scène du prime avec sa guitare. Nolwenn fait remarquer que le public la connait déjà et Nikos fait le parallèle avec Pierre l’an dernier.

Magnéto Star Ac Mix

Les élèves interprètent tous ensemble « All I want for Christmas is you » avec Nikos en Père Noël.

C’est Charles qui présente à la place de Nikos pour annoncer le duo entre Marguerite et Raphaël sur « Ne partons pas fâchés ».

Marine reçoit un message vidéo de Laeticia Hallyday pour son duo sur « Toute la musique que j’aime » avec Arnaud Ducret et Ebony.

Emma, Julie, Masséo, Noah, Maylis, Thomas et Paul interprètent ensemble « Laissez-nous chanter ».

Ulysse et Charles chantent en duo « Le Portrait » de Calogero. Et ils chantent ensuite tous avec Nolwenn « Over the rainbow » en soutien à Mayotte.

Emma intègre la tournée 2025

23h51 : c’est l’heure des résultats. Nikos annonce que ça a été très serré. Et l’élève qui participera à la tournée 2025, c’est… Emma !

Star Academy 2024, le replay du prime du 21 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.