Star Academy estimations : Julie repêchée pour la tournée ? (SONDAGE)

Star Academy 2024 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2024 alors que c’est en ce moment que se déroule le 11ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un neuvième élève intègrera la tournée 2025 !





Et actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Julie qui est toujours la grande favorite et devrait être désignée par le public. Elle compte actuellement 39% des votes de notre sondage.

Julie a une large avance sur Emma, 2ème avec 28% et Noah, 3ème avec 22%. Masséo est 4ème avec 4%, suivi de Thomas à 3%, et Paul et Maylis à 1% chacun.



Julie va-t-elle intégrer la tournée ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !







Sondage : quel élève éliminé doit être repêché pour la tournée ?

Qui doit faire la tournée de la Star Academy 2025 ? Maylis Paul Thomas Noah Emma Masséo Julie Résultats Vote

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.