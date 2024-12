« Taratata 100% live » du 6 décembre : artistes et invités de ce soir sur France 2

Publicité





« Taratata 100% live » du vendredi 6 décembre 2024 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce vendredi soir en deuxième partie de soirée, Nagui vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de « Taratata 100% live ».





A suivre dès 23h sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV.







Publicité





« Taratata 100% live » du 6 décembre 2024

« Taratata » revient avec son mélange signature de légendes et de découvertes musicales. Chaque artiste offrira des performances uniques et des duos exclusifs, promettant une soirée riche en émotions.

– Eddy Mitchell, figure emblématique de la scène française, interprétera en live son célèbre titre « Pas de boogie woogie ». Il présentera également « En décapotable Pontiac », extrait de son tout nouvel album Comme Amigos, écrit et composé par Alain Souchon. Il partagera un moment complice avec Carla Bruni, revisitant ensemble « Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante » de Laurent Voulzy.



Publicité





– Thomas Dutronc, avec son album « Il n’est jamais trop tard », célèbre la joie et l’amour. Sur scène, il interprétera « Les petits bonheurs » avant de rejoindre Emma Peters pour un duo émouvant sur « Il n’y a pas d’amour heureux » de Georges Brassens, immortalisé par Françoise Hardy en 1967.

– Victor Ray, jeune talent de 23 ans au parcours singulier, fera ses débuts à la télévision avec « Still the Same ». Originaire d’Ouganda, élevé à Newcastle et découvert à Londres, il promet d’être une révélation.

– Yseult artiste engagée au style percutant et à la voix singulière, livrera une prestation saisissante de « Suicide », extrait de son projet Mental, abordant des thèmes de société rarement explorés en musique.

– James Blunt célèbrera les 20 ans de son album « Back to Bedlam » avec deux de ses titres phares : « You’re Beautiful » et « Goodbye My Lover ».

Tout au long de la soirée, les artistes se confieront à Nagui lors d’interviews intimes, avant d’offrir des performances acoustiques inédites. L’occasion parfaite de redécouvrir des morceaux dans une ambiance authentique et intimiste.

Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer !