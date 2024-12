Les Cinquante du 6 décembre : et le gagnant est... (résumé + replay finale)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé et gagnant de la finale du vendredi 6 décembre 2024 – C’est parti pour la grande finale du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les finalistes – Kévin, Hillary et Enzo – lors du tout dernier jeu.











C’est très serré mais Kévin réussit le premier à mettre sa bille dans le trou, il se qualifie pour la finale ! Hillary réussit ensuite et se qualifie à son tour !

Enzo est donc éliminé alors que Kévin et Hillary sont soumis aux votes du public. Enzo quitte le château alors que le Lion demande à Hillary et Kévin de faire leurs bagages et se préparer à partir.

Il est ensuite l’heure de quitter le château. Ils sont contents, fiers, mais aussi émus. Le Lion vient en personne pour leur dire au revoir !



On retrouve ensuite Mélanie Dedigama en plateau aux côtés des joueurs emblématiques de la saison pour la suite de la finale. Les votes sont ouverts, les téléspectateurs peuvent désormais voter pour désigner le gagnant des Cinquante !

Les Cinquante saison 3, Kévin est l’élu !

20h45 : c’est l’heure du résultat ! Le public a choisi de faire gagner… Kévin ! Il est la grande gagnante de cette saison 3 des Cinquante !

VIDÉO Les Cinquante du 6 décembre, le replay

Si vous avez manqué la finale ce vendredi 6 décembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI.