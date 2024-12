Un Si Grand Soleil spoiler : Marc victime d’une terrible agression ! (épisode du 6 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1528 du 6 décembre 2024 – Ça va mal tourner pour Marc dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, il va être victime d’une terrible agression !











Marc continue son enquête sur Laumière Santé et les malversations de Catherine. Et chez Midi Libre, Soan le regarde parler avec Marie-Sophie et semble jaloux… Le soir, Léonore reproche à Marc de trop travailler et va se coucher. C’est là qu’un homme masqué entre dans le salon de Marc alors qu’il s’est endormi sur le canapé… Marc se réveille, il pense que c’est Louis. L’homme le frappe et il s’effondre au sol !

Pendant ce temps là, Chloé découvre qu’Evan projette d’accepter un poste à Nice. Mais lors de leur séance chez le psy, Evan assure à sa femme qu’il a refusé pour leur famille. Chloé est finalement touchée.

