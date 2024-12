Plus Belle La Vie du 9 décembre 2024 : Baptiste ment à Emma, il dit tout à Gabriel (résumé + extrait vidéo épisode 230 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 230 de PBLV – Baptiste va être contraint de tout dire à Gabriel ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La petite Romy est bien sa fille !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 décembre 2024 – résumé de l’épisode 230

Gabriel examine attentivement le carnet de santé de Romy, mais il n’y trouve aucune information sur sa mère. Il explique à Thomas que cette dernière a déchiré certaines pages pour éviter qu’on la retrouve. Thomas pense que la mère traverse une situation difficile et a préféré confier l’enfant. Gabriel, sceptique, ne comprend pas qu’on puisse laisser son enfant à des inconnus. Thomas lui rappelle qu’ils sont les grands-parents de Romy, mais Gabriel insiste sur le fait que Baptiste nie être le père. Thomas suppose que Baptiste refuse d’admettre qu’il a trompé Emma.

Pendant ce temps, Emma et Baptiste se disputent. Emma lui rappelle que Romy a été conçue en septembre 2023, alors qu’il était encore à Marseille et qu’elle était déjà en Australie. Baptiste affirme qu’il n’est pas le père et assure qu’il ne l’a pas trompée. Emma, excédée, exige un test ADN.



Mathis, inquiet, demande où se trouve son père. Il mentionne à sa mère avoir donné un biberon à Romy. Thomas l’invite à jouer dans sa chambre pour laisser Emma souffler. Elle confie à Thomas que Baptiste nie toujours l’avoir trompée et refuse d’admettre qu’il est le père de Romy, bien qu’elle lui ait demandé un test ADN. Thomas, solidaire, assure qu’ils s’occuperont de Romy si elle est effectivement leur petite-fille, laissant Emma décontenancée.

Gabriel rentre chez lui et découvre que Thomas a acheté tout le nécessaire pour s’occuper de Romy. Gabriel, cependant, annonce qu’il a trouvé une piste pour retrouver la mère de l’enfant. Plus tard, au Mistral, Thomas veille sur Romy. Kilian, intrigué, questionne Thomas sur Baptiste. Kilian pense que Baptiste devrait assumer ses responsabilités, mais Thomas prend sa défense. Samuel, arrivé sur place, aperçoit le bébé et demande à qui il appartient. Thomas répond qu’il s’agit de sa petite-fille.

Enfin, Baptiste, troublé, tente de joindre Déborah, qui ne répond pas. Il lui laisse un message, lui reprochant d’avoir bouleversé sa vie. Gabriel surprend la conversation et comprend qu’ils se trouvent près de chez Déborah Larcher, la mère de Romy. Baptiste finit par avouer qu’il a trompé Emma.

De son côté, Luna est confrontée au gardien de la prison, qui lui annonce qu’il n’a pas informé la direction. Après avoir interrogé ses co-détenues, aucune n’a corroboré ses accusations. Malgré les insistances de Luna, le gardien reste inflexible, soulignant que Cécilia est une détenue exemplaire. Luna lui rappelle que Cécilia est là pour avoir tué son compagnon et tenté de la tuer. Elle demande à voir son avocate, mais le gardien l’ignore et s’en va.

Plus tard, Cécilia apporte un plateau-repas à Luna, qui n’a rien mangé depuis deux jours. Pour l’humilier, elle exige que Luna la supplie. Luna s’exécute à contrecœur, mais Cécilia crache dans le plat avant de lui laisser le repas. Pendant la promenade en prison, Luna tente de parler aux autres détenues, mais elles l’ignorent. Elle provoque alors le gardien, espérant qu’il la mette en isolement pour échapper à Cécilia. Le gardien comprend sa stratégie et refuse, malgré une tentative de Luna de le frapper pour obtenir un rapport disciplinaire.

Samuel, déguisé en Père Noël pour l’événement des enfants du commissariat, croise Jennifer venue récupérer son téléphone oublié. Après quelques échanges, il lui demande une photo en souvenir. Jennifer accepte, mais reste distante et repart rapidement. Au cabinet, Jennifer examine la photo de Samuel en costume de Père Noël. Léa l’aperçoit et la questionne. Jennifer confie que Samuel évite le sujet des enfants, un sujet sensible entre eux. Elle craint qu’il ne la quitte à cause de leurs divergences. Léa lui conseille d’en discuter directement avec lui.

Au commissariat, Patrick montre fièrement un circuit de voiture qu’il a acheté pour Raphaël. Jean-Paul et Samuel le regardent, mais Samuel, curieux, constate que le jouet ne fonctionne pas.

