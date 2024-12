Un Si Grand Soleil du 20 décembre : Maéva bouleversée, Boris mal (résumé épisode 1538 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1538 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 19 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Becker fait du vélo, Elise l’appelle pour l’informer qu’ils ont arrêté le directeur du centre. Pendant ce temps là, Carine parle à Maéva. Elle ne comprend pas pourquoi elle va voir cette femme pour faire plaisir à Tom. Elle ne comprend pas l’intérêt et s’étonne que Tom soit tombée sur elle pile maintenant. Maéva lui dit de ne pas être parano, elle y va car ça fait du bien à Tom. Maéva le retrouve, il est content qu’elle vienne.

Yann interroge Catherine Laumière, qui dit être au courant de rien et ne pas pouvoir surveiller tout ses employés. Yann dit que si elle a couvert la fraude de ses employés, elle sera impliquée. Pendant ce temps là, Elise interroge le directeur.



Publicité





Maéva et Tom sont avec Hélène. Maéva dit qu’ils ne peuvent pas garder ce bébé, Tom dit qu’il n’est pas du même avis. Il respecte son choix mais il aimerait parler des conséquences. Hélène insiste, c’est un enfant qu’on lui enlève. Maéva comprend qu’elle est anti-avortement. Elle est en colère et préfère s’en aller. Tom la rattrape, Maéva ne le comprend pas et l’envoie balader.

Elisabeth parle à Boris : si l’enquête révèle que la fraude est avérée, elle devra se séparer de Catherine. Boris lui dit qu’elle se remet à peine… Elisabeth est désolée mais elle privilégie l’image du groupe.

Maéva arrive en larmes à la galerie. Elle parle à Alix de la femme anti-avortement que Tom lui a fait rencontrer. Elle est bouleversée et explique à Alix que c’est Hélène, qui travaillait avec elle. Alix appelle Hélène et lui reproche d’être anti-avortement. Elle la traite de tarée et lui dit de laisser Tom et Maéva tranquilles. Elle la menace, Hélène l’envoie balader.

Léonore se confie à Carine, Soan l’a invitée à boire un verre et ça ne va pas avec Marc. Carine l’encourage à y aller.

Le procureur est avec Becker et Elise. Ils ont besoin d’aveux mais le directeur ne lâche rien. Elise pense qu’il était au courant. Le procureur demande si Catherine pourrait être impliquée. Becker dit qu’ils ont de fortes présamptions mais rien de concret contre elle.

Chez L Cosmétiques, Boris va mal. Catherine a eu des mots très durs et elle accus Elisabeth d’avoir organisé la fraude. Il a peur qu’elle replonge et se confie à Muriel.

Tom essaie de joindre Maéva, elle ne répond pas. Chez Midi Libre, Marie-Sophie demande à Marc s’il va travailler tard. Il termine son article. Elle le déconcentre… Ils sont seuls, ils s’embrassent. Pendant ce temps là, Léonore et Soan sont ensemble. Ils ont passé une bonne soirée. Il essaie de l’embrasser, elle prend la fuite.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : un grand départ, un rapprochement, les résumés jusqu’au 3 janvier 2025