C dans l’air du 19 décembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 19 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Procès Pelicot : un verdict…et des questions

Après plus de trois mois d’audiences et trois jours de délibérations, la cour criminelle du Vaucluse a rendu son verdict jeudi matin à Avignon dans le procès Dominique Pélicot. Aucun des 51 accusés n’a été acquitté, et tous ont été reconnus coupables, la plupart pour des faits de viols aggravés. Les peines prononcées varient de trois ans, dont un an ferme, à vingt ans de réclusion. Dominique Pélicot, principal accusé, a été condamné à la peine maximale de vingt ans, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour avoir, pendant dix ans, drogué sa femme afin de la violer et de permettre à des inconnus recrutés sur Internet de faire de même.



À la sortie du palais de justice, Gisèle Pélicot s’est déclarée « très émue ». Elle a qualifié ce procès d’épreuve difficile et exprimé sa pensée pour ses trois enfants, David, Caroline et Florian, ainsi que pour ses petits-enfants, « l’avenir » pour lequel elle affirme avoir mené ce combat. Elle a également rendu hommage à « les victimes non reconnues » et remercié le public qui l’a soutenue, lui permettant de trouver « la force de revenir chaque jour ». Si elle dit respecter le verdict, elle n’a pas caché sa déception concernant certains condamnés, libérés après avoir reçu des peines inférieures aux réquisitions, ce qui a provoqué l’indignation parmi ses soutiens.

Les condamnés disposent désormais de dix jours pour faire appel. L’avocate de Dominique Pélicot a indiqué que son client envisage de solliciter un nouveau procès devant un jury populaire. « Cette décision, lourde de conséquences, sera prise dans les jours à venir », a-t-elle précisé.

Ce procès, qui a marqué l’histoire judiciaire, a également mis en lumière le courage de Gisèle Pélicot. En choisissant de ne pas demander le huis clos, elle a souhaité « faire changer de camp la honte », suscitant une admiration internationale. « En ouvrant les portes de ce procès, j’ai voulu que la société s’empare des débats. Je ne regrette pas cette décision », a-t-elle déclaré, en appelant à une société où femmes et hommes vivent dans le respect mutuel.

Les audiences ont également relancé des discussions sur des sujets cruciaux tels que la soumission chimique, la culture du viol et la définition juridique du consentement. Des propositions de loi visant à renforcer la notion de consentement dans le droit français ont déjà été déposées. Ce procès a soulevé des questions fondamentales : quelles leçons en tirer ? Faut-il revoir la définition du viol dans le code pénal ? Et jusqu’où les avocats peuvent-ils aller dans leurs plaidoiries ? Autant de débats qui s’annoncent déterminants pour l’avenir des droits et libertés en France.

