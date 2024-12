Un Si Grand Soleil Spoilers : Eliott fait une découverte capitale, des ruptures, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 23 au 27 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 23 au 27 décembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite sur l’enquête sur la fraude du centre des Coquelicots. Si Elisabeth veut la mettre sur la touche, Catherine n’a pas dit son dernier mot ! Elle demande à Eliott de prendre en filature le directeur du centre. Et Eliott fait une découverte capitale : il retrouve l’assistance de Catherine, qui est sa complice ! Catherine la dénonce à la police et lave son honneur.

Quant à Boris, il est remonté contre Elisabeth et contre Muriel, qui savait qu’Elisabeth avait utilisé la fraude pour faire tomber sa mère.



Entre Tom et Maéva, c’est fini ! Maéva annonce à Tom qu’elle préfère rompre et en fin de semaine, c’est le jour de son avortement. Quant à Marc, il n’a plus le choix et doit s’expliquer auprès de Léonore…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 décembre 2024

Lundi 23 décembre 2024 (épisode 1539) : Tandis qu’Hugo a l’impression que Florent n’est pas pressé de partir, Catherine se retrouve au pied du mur.

Mardi 24 décembre 2024 (épisode 1540) : Alors que le dialogue est rompu entre Tom et Maéva, Eliott se voit confier une mission un peu spéciale.

Mercredi 25 décembre 2024 (épisode 1541) : Tandis qu’Hugo s’inquiète de voir Florent fouiller dans son passé, Catherine réalise qu’un traître se cache parmi ses proches.

Jeudi 26 décembre 2024 (épisode 1542) : La révélation du secret d’Hugo a des conséquences inattendues. Quant à Léonor, elle reçoit une visite très déplaisante.

Vendredi 27 décembre 2024 (épisode 1543) : Alors que l’heure des explications a sonné pour Marc, le jour J est arrivé pour Maéva : Tom la rejoindra-t-il à temps ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 23 au 27 décembre 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.