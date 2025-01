13h15 le samedi du 18 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 18 janvier 2025 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Los Angeles en feu ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 18 janvier 2025 : le sommaire

Depuis le 7 janvier, Los Angeles fait face à des incendies dévastateurs ayant réduit des quartiers entiers en cendres. L’émission * »13h15 le samedi »* a suivi des familles bouleversées, confrontées à la menace des flammes et parfois à la destruction de leur maison.

Les équipes de reportage se sont rendues sur place, au cœur des feux qui ravagent la région depuis plus d’une semaine. Ces incendies, qui ont déjà causé la mort d’au moins 24 personnes, pourraient devenir les plus coûteux de l’histoire des États-Unis, avec des dégâts estimés à 275 milliards de dollars (environ 267 milliards d’euros).



Alors que les pompiers luttent toujours pour maîtriser les flammes, des milliers de familles commencent à mesurer l’ampleur des pertes. Stan, Caroline et leurs enfants ont vécu dans l’angoisse alors que le feu approchait dangereusement, tandis que Paul et sa famille ont dû tout abandonner pour fuir. Heureusement, ces deux familles françaises ont vu leurs maisons épargnées. Anneli, en revanche, n’a pas eu cette chance : cette Britannique, directrice d’un lycée international, a vu sa maison détruite, perdant tout.

La reconstruction s’annonce particulièrement difficile dans un contexte de crise climatique et face à l’exode des assureurs, qui redoutent les sécheresses récurrentes et leurs conséquences. Comment les sinistrés parviendront-ils à se relever dans un environnement toujours plus incertain ?