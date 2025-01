Plus Belle La Vie spoilers : disparition, agression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 20 au 24 janvier 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 20 au 24 janvier 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la disparition de Morgane.







En effet, la jeune femme s’entête à vouloir coincer Idriss alors que Patrick lui ment. Et en se mettant en danger, Morgane disparait ! Jules, Patrick et Ariane sont morts d’inquiétudes à son sujet !

De son côté, Jean-Paul a de plus en plus de mal à garder le secret sur le cancer de Léa. Et Vanessa découvre le mensonge d’Apolline : va-t-elle dire la vérité à Ulysse ?



Quant à Gabriel, il entre en guerre contre Thomas. Ce dernier craint pour le bar, Gabriel possédant 25% des parts… Et en fin de semaine, Aya est victime d’une terrible agression !

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 janvier 2025

Lundi 20 janvier 2025 (épisode 250) : Au commissariat, de nombreux non-dits induisent les policiers en erreur. Certaines révélations commencent à faire craindre à Thomas une bataille au résultat incertain. Alors qu’elle continue de mentir, Apolline est mise en grand danger.

Mardi 21 janvier 2025 (épisode 251) : Le comportement de Morgane suscite de nombreuses inquiétudes. A la résidence, une arrivée inattendue pourrait bien changer le cours des choses pour Apolline. Amoureux, Kilian fait une proposition engageante à Aya.

Mercredi 22 janvier 2025 (épisode 252) : Patrick et Ariane commencent à imaginer le pire pour Morgane. Après plusieurs semaines sans se voir, Mirta et Robert se retrouvent, enfin. Gabriel, quant à lui, à certaines exigences qu’il entend bien faire respecter.

Jeudi 23 janvier 2025 (épisode 253) : Acculé en raison de la tournure d’une enquête, Patrick est forcé d’accepter un plan qui lui déplaît. Les mensonges de Boher deviennent suspects, mais il n’a pas d’autre choix pour ne pas trahir celle qu’il aime. A la résidence, Mirta envoie un message intime au mauvais destinataire.

Vendredi 24 janvier 2025 (épisode 254) : Le plan des policiers est extrêmement périlleux. De son côté, Patrick est troublé par le comportement préoccupant de Boher. Au Mistral, un événement traumatisant vient surprendre Kilian et Aya.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 20 au 24 janvier 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…