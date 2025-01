Alert du 18 janvier 2025 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





Alert du 18 janvier 2025 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion dee sa toute nouvelle série « Alert ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Alert du 18 janvier 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 4 : Andy

L’Unité recherche le fils d’un médecin, Andy, mais la mère du garçon, contactée directement par le ravisseur, accepte de payer la rançon. Kemi fait part de ses inquiétudes à Nikki et Jason concernant le bien-être de Sidney.

Saison 1 – épisode 5 : Miguel

Miguel, un travailleur social en foyer d’accueil, est porté disparu. Après avoir découvert qu’il a mis fin à ses jours, l’unité enquête sur la disparition de sa compagne, deux ans plus tôt, alors qu’il la conduisait, enceinte, à l’hôpital. Par ailleurs, Sidney suit Keith de peur qu’il ne soit dangereux.



Saison 1 – épisode 6 : Tim et Amy

Jason et Mike fouillent les monts Allegheny à la recherche de Tim et Amy, un couple qui a disparu dans ce parc forestier. Keith rejoint un groupe de thérapie sur les traumatismes et se lie d’amitié avec un autre participant. Kemi retrouve l’homme qui l’a enlevée et séquestrée quand elle avait quinze ans…

Alert : rappel du synopsis

