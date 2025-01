Alert du 25 janvier 2025 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





Alert du 25 janvier 2025 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de sa toute nouvelle série « Alert ». Au programme faute d’audience, pas moins de 7 nouveaux épisodes inédits ! La chaîne bazarde la série en terminant la saison 1 et en enchainant sur la 2.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Alert du 25 janvier 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 7 : Shannon

L’unité des personnes disparues doit assurer la protection d’une violoniste lorsque la disparition de sa sœur jumelle se transforme en affaire de meurtre. Par ailleurs, Kemi aide C Hemingway pour ses rendez-vous amoureux et Keith devient imprudent…

Saison 1 – épisode 8 : Craig

Lorsque Sidney révèle les détails du jour de la disparition de Keith, Jason se met à douter du garçon qui prétend être son fils. George Lyle, l’ancien mentor de Mike chargé de la sécurité du port de Philadelphie, signale à l’unité la disparition d’un de ses employés et protégés, Craig Fennessey.



Saison 1 – épisode 9 : Briana

Une future mariée, Briana, disparaît juste avant la cérémonie. L’enquête révèle qu’elle arrondissait ses fins de mois avec des vidéos d’elle en petite tenue et que l’un des abonnés avait lui avait versé beaucoup d’argent. Nikki et Jason emmènent Keith dans la maison où il était captif. Les autres victimes, retrouvées enterrées autour de la maison, ont toutes été prises en charge par une clinique mobile, conduite par une femme que Keith identifie comme sa kidnappeuse : Beth Colt.

Saison 1 – épisode 10 : Max

Sur les traces de Max, l’unité poursuit la femme qui a enlevé de jeunes garçons pour prélever leurs organes et tenter de sauver son propre fils. Le mystère autour de la disparition de Keith s’éclaircit lorsqu’il donne à Jason et Nikki plus de détails sur sa captivité et qu’il les conduit dans une cabane…

Saison 2 – épisode 1 : Bus 447

L’unité des personnes disparues recherche un bus qui a été détourné : il transportait une dizaine de passagers ainsi qu’un groupe de collégiens en sortie scolaire. L’unité doit par ailleurs s’adapter à ses nouveaux locaux, situés au QG, sous la surveillance constante du nouveau commandant en chef Hollis Braun, qui semble vouloir garder l’unité sous son autorité directe.

Saison 2 – épisode 2 : Benjamin Franklin

Lors d’une visite historique d’un quartier de Philadelphie, l’un des touristes pense avoir déjà croisé leur guide. Juste après, ce dernier, déguisé en Benjamin Franklin, disparaît mystérieusement. Inquiets, les collègues du guide contactent l’unité qui se lance à sa recherche. Très vite, l’ombre de la mafia irlandaise s’invite dans leur enquête…

Saison 2 – épisode 3 : Gemma et Isabel

Gemma, une jeune femme enceinte dont l’enfant doit être adopté, disparaît un jour avant la césarienne programmée. La mère adoptive se tourne vers l’unité pour retrouver Gemma avant que la vie du bébé ne soit en danger. En parallèle, Jason découvre, avec l’aide de Wayne, que le commandant Braun veut l’écarter de l’enquête sur l’attentat à la voiture piégée…

Alert : rappel du synopsis

