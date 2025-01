« Appel à témoins » du 8 janvier : au sommaire ce soir sur M6

"On a besoin de vous"

Incendie criminel, meurtre non élucidé, délit de fuite… Parfois il manque un témoignage pour rétablir la vérité ! #AppelATémoins, lundi à 21:10 en direct sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/qYjiPQcFPx

— M6 (@M6) December 13, 2024