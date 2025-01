C à vous du 20 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Donald Trump devient officiellement le 47ème président des États-Unis. On en parle avec Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour les Jours.fr

🔵 Cessez-le-feu à Gaza, libération des otages, prisonniers palestiniens libérés…L’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Vincent Lindon, Benjamin Voisin & Stefan Crépon, pour le film “Jouer avec le feu” en salle ce mercredi

🔵 Dans la Suite de C à vous : Joann Sfar pour la BD “Que faire des juifs ?” disponible

