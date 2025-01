Star Academy du 20 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 20 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.





Dernier dimanche au château pour Marine et Ebony, les finalistes. Elles découvrent un gâteau surprise à l’occasion de leur 100ème jour au château !







Publicité





Elles reparlent du prime de la veille et Marine va finir l’écharpe pour Franck. Marlène arrive ensuite avec Michaël pour le débrief.

Pour le tableau d’Ebony et Franck sur « Unholy », Ebony avoue que c’est ce qu’elle aimerait faire et Michaël lui conseille de redescendre : peu d’artistes peuvent faire ça. Marlène compare à Matt Pokora et explique que c’est énormément de travail. Ebony assure que son rêve ultime, c’est être la Beyoncé française !



Publicité





Marlène et Michaël mettent en garde Marine et Ebony sur les chansons « vocales » et les conseillent pour leur après Star Ac. Michaël voit bien Marine dans le style de Charlotte Cardin.

Pour « Ne me jugez pas » par Ebony, Marlène est encore très émue. Michaël lui conseille plus de simplicité.

Pour Marine et Cats on Trees, Michaël salue ses progrès et sa façon de compresser sa voix. A la fin, Marlène s’en va en les félicitant. Michaël reste pour faire un point avec les finalistes.

Michaël leur donne des infos sur la semaine à venir : elles vont découvrir et enregistrer les versions définitives de leurs singles, et elles les interpréteront lors des évaluations de mardi matin. Des évaluations sans enjeu particulier pour lesquelles elles auront des stylistes et pourront faire une mise en scène. Elles devront ensuite faire un bilan de leur Star Academy, elles ont carte blanche. Mardi après-midi, émission de radio en direct du château ! Et mardi soir, le dîner des profs.

Marine rejoint l’équipe de la maison de disques pour écouter son single définitif. Marine est émue en l’écoutant. Elle l’enregistre ensuite en studio.

Ebony écoute à son tour son single avant de partir en studio pour l’enregistrer. Marine a ensuite une idée pour le dîner des profs : leur faire un tableau d’évaluations !

A LIRE AUSSI : Star Academy : Franck sort du silence après son élimination (VIDÉO)

Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ebony Marine Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.