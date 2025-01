C à vous du 31 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 31 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Budget 2025 : députés et sénateurs s’accordent sur un texte en commission mixte paritaire. Roland Lescure, vice-président de l’Assemblée nationale, député ensemble pour la République des Français d’Amérique du Nord, est l’invité de C à vous

🔵 Dominique Pelicot interrogé pour deux “cold cases” après sa condamnation pour l’affaire de Mazan. On reçoit Florence Rault, avocate de la famille de Sophie Narme et Marion



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Patrick Sabatier pour le livre “Ne le dis surtout pas à Paul” disponible aux éditions du Rocher

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Thomas et Emilie Roussey, chefs du restaurant “Le Moulin de Cambelong” à Conques-en-Rouergue (Aveyron)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Valérie Karsenti, pour le téléfilm “Bénie soit Sixtine” diffusé à partir de mercredi à 21h10 sur France 2 ; et Jean-Christophe Grangé pour le livre “Sans soleil” Tomes 1 et 2 disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 31 janvier 2025 à 19h sur France 5.