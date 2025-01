Ici Tout Commence spoiler : Romain violent, Billie terrifiée (vidéo épisode du 5 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Romain a bien caché son jeu dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Sous ses airs de prof charmant se cache un manipulateur et pervers narcissique… Billie va en faire les frais dans quelques jours et va être terrifiée !











Romain Valdine s’en prend à Billie, furieux. Il refuse d’accepter qu’elle soit encore en contact avec Tom. Pour Billie, il n’y a pourtant rien de répréhensible : elle s’est simplement excusée auprès de son ex, sans arrière-pensée… Mais Romain, convaincu qu’elle a replongé dans ses bras, est hors de lui. Sa colère monte à un point tel qu’il finit par devenir violent envers la jeune femme… Billie est terrifiée et lui assure que s’il la touche, elle hurle ! Il s’en va furieux…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1105 du 5 février 2025, Billie terrifiée face à Romain

