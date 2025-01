C dans l’air du 6 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 6 janvier 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 6 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Budget, retraites : Bercy regarde à gauche

Les ministres de l’Économie et des Finances ainsi que des Comptes publics entament ce lundi à Bercy des consultations avec les partis politiques pour obtenir rapidement l’adoption d’un projet de loi de finances pour 2025. Leur objectif est de ramener le déficit public entre 5 et 5,5 % cette année, nécessitant un effort budgétaire estimé à 50 milliards d’euros, principalement réalisé via des économies, a déclaré Éric Lombard ce matin sur France Inter. Ce montant est inférieur aux 60 milliards envisagés par le gouvernement précédent.



Pour rassurer les marchés, Bruxelles, et le monde économique, Éric Lombard insiste sur la nécessité d’adopter un budget dans les meilleurs délais. Il espère obtenir un « accord de non-censure » et tend la main aux partis de gauche, qu’il considère plus enclins au dialogue que le RN. Avec ces partis, il partage une priorité : renforcer la justice fiscale. Lombard dénonce les mécanismes d’optimisation fiscale qui permettent à certains hauts revenus d’échapper à leur juste part d’impôts.

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a confirmé sur France 2 un « plan d’action ambitieux » pour garantir l’égalité fiscale, axé sur la lutte contre la « suroptimisation fiscale ». Elle a également précisé que le gouvernement ne prévoit pas de hausse d’impôts pour les ménages, tout en maintenant des mesures comme la taxe sur les grandes entreprises, les rachats d’actions et les billets d’avion. Concernant une éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, censurée auparavant, des « nouvelles modalités » sont en réflexion, selon Montchalin.

Les négociations avec les partis s’annoncent complexes. Le PS se dit ouvert à des compromis, mais exige des « concessions remarquables ». Cependant, LFI, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, a déjà exclu de soutenir un accord négocié par les socialistes. De son côté, le RN, avec Marine Le Pen en déplacement à Mayotte, continue de critiquer le gouvernement, notamment sur la gestion de l’immigration clandestine.

Enfin, le débat sur le budget occulte en partie une question cruciale : le remboursement des Prêts Garantis par l’État (PGE). Environ un tiers de ces prêts, accordés à 700 000 TPE et PME entre 2021 et 2022, reste impayé. Selon la Banque de France, les défaillances d’entreprises ont atteint un record l’année dernière, illustrant les défis économiques qui se profilent pour 2025.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 6 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.