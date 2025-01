La meilleure boulangerie de France du 6 janvier 2025 : lancement de la saison 12 ce soir sur M6

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 6 janvier 2025 – Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour le lancement de la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France ».





Pour cette 12e saison, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran repartent à la rencontre des meilleures boulangeries de France. Ils visiteront les artisans boulangers dans leurs propres établissements et les confronteront à des défis sur mesure, les évaluant avec passion, gourmandise et bienveillance.

La meilleure boulangerie de France du 6 janvier 2025 : le programme

Pour cette première semaine de la saison, le jury se rend en Occitanie – Pays d’Oc.



VIDÉO extrait de la Meilleure boulangerie de France du 6 janvier 2025

"C'est la première fois que je vois ça"

Le concept

Pour être sacrés “Meilleure Boulangerie de France”, les boulangers-pâtissiers devront mettre les bouchées doubles pour impressionner nos 3 jurés.

Chaque jour, deux boulangeries seront en duel sur 3 épreuves :

✔ Épreuve 1 : La première impression

Pour démarrer en beauté, le jury partage sa première impression sur les deux boulangeries du jour. Le produit dégusté en boutique sera noté sur 10. Peu importe la taille de l’établissement, petite boulangerie de quartier ou grand commerce, ce sont le savoir-faire du boulanger et la qualité de ses produits qui priment. Chaque participant aura donc l’occasion de défendre sa place dans la compétition.

✔ Épreuve 2 : Le produit fétiche

Salé ou sucré, quel est le produit dont les boulangers sont le plus fiers, et quelle est son histoire ? Recette familiale, spécialité régionale revisitée, demande spécifique d’un client ou pure création, chaque jour, le jury découvre deux nouvelles pépites gourmandes, accompagnées des récits passionnants qui les entourent.

✔ Épreuve 3 : Le pain signature

Les boulangers révèlent tous les secrets de fabrication de leur pain signature. C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur les types de farines, les associations de saveurs – graines, fruits, fromages ou autres produits locaux –, ainsi que sur les processus de fermentation, panification et levain. De la mise en route du pétrin à la sortie du four, sous l’œil expert de Bruno Cormerais, Meilleur Ouvrier de France, le public découvrira chaque étape de la fabrication et profitera de conseils avisés pour tout comprendre sur l’art du pain.