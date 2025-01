Comment écrire aux agriculteurs de « L’amour est dans le pré » après la diffusion des portraits sur M6 ?

Publicité





Chaque année, l’émission emblématique de M6, « L’amour est dans le pré », suscite l’engouement des téléspectateurs à la recherche d’histoires d’amour authentiques et touchantes. La diffusion des portraits des agriculteurs, qui se termine ce lundi soir, marque le début de cette aventure.





Vous avez eu un coup de coeur pour l’un des agriculteurs ou agricultrices de cette saison 20 de « L’amour est dans le pré » et vous vous demandez comment leur écrire ? On vous dit tout !







Publicité





Par courrier postal

Si un agriculteur ou une agricultrice vous a touché(e) et que vous souhaitez lui écrire, vous pouvez envoyer votre lettre à l’adresse suivante :

« L’amour est dans le pré »

TSA 21234

75070 Paris Cedex 02



Publicité





Pensez à indiquer clairement le prénom de l’agriculteur ou de l’agricultrice que vous souhaitez contacter, afin que votre courrier puisse lui être transmis. Et joignez une photo récente de vous !

Par email

Pour celles et ceux qui préfèrent une approche plus rapide, il est également possible d’écrire par mail à l’adresse suivante :

lamourestdanslepre@m6.fr

Dans votre email, précisez également le prénom du participant concerné et n’hésitez pas à partager une présentation sincère et personnelle pour attirer leur attention.