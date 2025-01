Danse avec les Stars 2025 : Frank Lebœuf rejoint le casting !

Publicité





Danse avec les Stars 2025, casting – Après Florent Manaudou, Adil Rami, Lénie Vacher, Charlotte de Turckheim, Sophie Davant, Mayane, Claude Dartois et Julie Zenatti, une nouvelle personnalité rejoint officiellement le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars ».





Cette fois, il s’agit de l’ancien football Frank Lebœuf !







Frank Lebœuf, fort de 50 sélections en équipe de France, a marqué l’histoire du football en remportant la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000. Considéré comme l’un des défenseurs français les plus emblématiques de sa génération, il a brillé autant en club qu’en sélection.

Sa carrière en club est tout aussi remarquable : après des passages à Laval, Strasbourg, et Marseille, il connaît son apogée à Chelsea, où il remporte six titres nationaux et européens.



Après avoir mis fin à sa carrière internationale en 2005, Frank s’oriente vers l’art dramatique aux États-Unis, avant de jouer dans plusieurs films et pièces de théâtre.

Cependant, il reste attaché au football, commentant régulièrement l’actualité sportive pour divers médias, dont TF1 et, surtout, la chaîne américaine ESPN, qui touche jusqu’à 30 millions de téléspectateurs dans le monde.

Par ailleurs, Frank Lebœuf s’engage auprès de la fondation du Bleuet de France, qui soutient les victimes de guerre, témoignant ainsi de son engagement au-delà du sport.

Retrouvez-le prochainement dans « Danse avec les stars ».