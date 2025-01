Plus Belle La Vie du 10 janvier 2025 : Ariane et Morgane découvrent un mort ! (résumé + extrait vidéo épisode 244 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 244 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 janvier 2025 – résumé de l’épisode 244

Morgane interroge Vadim à l’hôpital, où il se remet après avoir frôlé la mort. Il affirme n’avoir jamais consommé de kétamine et explique qu’un homme s’est introduit dans sa chambre. Une bagarre a éclaté, et il a senti une piqûre dans le cou. Il ignore pourquoi il a été attaqué. Morgane lui indique qu’il devra se rendre au commissariat après sa sortie. Dehors, Morgane croise Jules, venu prendre des nouvelles de Vadim. Elle lui explique qu’une enquête est en cours mais qu’elle ne peut rien révéler. Jules fait le lien avec sa tarentule et l’incident au bar avec le serpent. Travaillant sur un article sur les nouveaux animaux de compagnie, il commence à soupçonner Vadim d’être impliqué dans un trafic. Non loin de là, un homme les observe discrètement.

Plus tard, Ariane interroge Vadim sur un retrait de 400 euros effectué mercredi matin. Morgane arrive et révèle avoir trouvé un terrarium caché dans sa chambre. Elles déduisent qu’il prévoyait d’acheter un serpent avant de se débarrasser du terrarium. Vadim nie, mais sous la menace d’une accusation de trafic de drogues, il avoue avoir voulu acheter un serpent. Il donne le prénom du revendeur : Wesley.



Ariane et Morgane exposent leurs avancées à Patrick concernant le trafic d’animaux exotiques. Ariane propose que Morgane intègre l’enquête, ce que Patrick accepte. Morgane suggère de demander l’aide de Steve pour retrouver Wesley, Vadim ayant utilisé un forum pour le contacter. Plus tard, Steve leur fournit le nom complet et l’adresse de Wesley.

Nisma retrouve Vadim à la résidence et lui confie s’être beaucoup inquiétée pour lui. Elle évoque également sa confession à Morgane sur sa bisexualité, mais Vadim écourte la conversation. Pendant ce temps là, Ariane et Morgane se rendent à l’adresse de Wesley Dixon pour l’arrêter. Le local semble désert, mais elles découvrent plusieurs animaux exotiques. Ariane, mal à l’aise, sursaute en voyant certains spécimens. Elles finissent par trouver Wesley, mort, mordu par un serpent.

Eric informe Blanche qu’il a discuté avec l’avocat et qu’il reste des solutions pour Bahram. Cependant, Blanche lui annonce que Bahram a laissé une lettre indiquant qu’il partait, estimant qu’il est trop tard. Plus tard, Éric retrouve Bahram, prêt à partir avec l’aide d’un passeur pour rejoindre l’Espagne. Inquiet des dangers, il essaie de le dissuader. Bahram reste déterminé, pensant que la France ne veut pas de lui. Éric lui propose alors de l’épouser pour lui permettre de rester !

Jean-Paul retrouve Léa, qui a acheté des cadeaux pour l’anniversaire de Lucie. Jean-Paul, de son côté, n’a pas trouvé le livre qu’elle souhaitait. Léa et Jean-Paul décorent la maison pour l’anniversaire de Lucie, mais celle-ci rentre plus tôt que prévu. Elle juge les décorations trop enfantines et critique le gâteau. Jean-Paul perd patience et la rabroue, ce qui la pousse à déclarer que son anniversaire est gâché. Léa sauve la situation grâce au maquillage qu’elle avait prévu comme cadeau. Plus tard, Jean-Paul s’excuse auprès de Léa, qui le rassure en expliquant que Lucie traverse une phase normale pour une adolescente. Léa insiste sur son désir de maintenir leurs habitudes malgré son cancer.

