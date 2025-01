Danse avec les Stars : découvrez la bande-annonce de la saison 14 (VIDEO)

Publicité





Alors que c’est dans une semaine, le vendredi 7 février 2025, que sera lancée la saison 14 de « Danse avec les Stars », une bande-annonce vient d’être dévoilée. On y retrouve l’intégralité des célébrités du casting de cette nouvelle saison, prêtes à tout pour voler le trophée promis au vainqueur de Danse avec les Stars.





Et à la fin de la vidéo, comme toujours, une touche d’humour avec l’animateur du programme, Camille Combal.







Publicité





Dans cette bande-annonce, on retrouve l’ensemble du casting et le jury – Fauve Hautot, Mel Charlot, Chris Marques, et Jean-Marc Généreux – en mode Péplum.

Danse avec les Stars, le casting complet de la saison 14

– Florent Manaudou, champion olympique

– Adil Ramide , champion du monde de football

– Lénie Vacher, artiste performeuse

– Charlotte de Turckheim, actrice, scénariste et réalisatrice

– Ève Gilles, Miss France 2024

– Sophie Davant, animatrice et journaliste

– Mayane, comédienne

– Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh-Lanta

– Julie Zenatti, chanteuse

– Frank Lebœuf, champion du Monde 98

– Jungeli, chanteur

– Nelson Monfort, journaliste sportif



Publicité





VIDEO bande-annonce de Danse avec les Stars saison 14

Ils sont prêts, et vous ? 🔥🤩 🪩 𝘿𝙖𝙣𝙨𝙚 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙡𝙚𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙨, vendredi 7 février à 21h10 sur TF1 et TF1+ 💃🕺 P.S : Restez bien jusqu’à la fin 👀 @CamilleCombal @DALS_TF1 pic.twitter.com/nPqwXkaJS2 — TF1 (@TF1) January 30, 2025

Quel couple remportera la onzième édition de « DANSE AVEC LES STARS » ? Qui succédera à Natasha St-Pier et Anthony Colette ? Rendez-vous dès le vendredi 7 février à 21h10 sur TF1 !