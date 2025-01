Artus lance sa fondation « Un p’tit truc en plus »

Publicité





Après le succès retentissant de son film « Un p’tit truc en plus », qui a attiré 10,7 millions de spectateurs depuis sa sortie en mai 2024, le réalisateur et humoriste Artus annonce le lancement de sa fondation éponyme. Cette initiative vise à créer des centres de vacances inclusifs, favorisant la cohabitation entre jeunes valides et jeunes en situation de handicap.











Publicité





Artus souhaite que ces centres offrent une expérience comparable à celle des clubs de vacances haut de gamme, alliant accessibilité et esthétique soignée. Il déclare : « Je veux qu’il y ait un vrai côté Club Med, hôtel de luxe. Je veux qu’on arrête de faire rimer le médicalisé avec le glauque. »

Le projet est actuellement en phase de recherche de lieux adaptés, avec pour objectif de démarrer les travaux rapidement. Artus exprime son désir de voir ces centres ouverts dans les plus brefs délais, afin de promouvoir une société plus inclusive et de banaliser le handicap par la mixité.



Publicité





Cette démarche s’inscrit dans la continuité de son engagement pour une meilleure représentation des personnes en situation de handicap, tant à l’écran que dans la société.

Notez qu’Artus s’est également réjoui de la nomination du film « Un p’tit truc en plus » pour la prochaine cérémonie des César, dans la catégorie Meilleur premier film : « C’est complètement fou. La belle aventure continue avec ce film… Voilà, c’est fou » a écrit Artus sur Instagram.