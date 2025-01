Demain Nous Appartient du 21 janvier : Octave en danger de mort ! (résumé + vidéo épisode 1862 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1862 de DNA – Octave est la nouvelle victime de l’agresseur du Zodiaque ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il se retrouve en danger de mort, dans la cage d’un lion !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 21 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1862

Octave se réveille en plein cauchemar : un lion imposant, prêt à bondir, se tient face à lui. Le lycéen, complètement désorienté, réalisee qu’il est enfermé dans une immense cage, sans aucune échappatoire. Le fauve avance lentement, le défiant du regard. Par chance, un soignant passe et découvre Octave dans la cage. Il lui évite le pire en réussissant à le faire sortir !

Pendant ce temps, Karim établit un lien entre l’affaire du Zodiaque et un cold case resté non résolu. De leur côté, Bruno et Christelle voient leur moment d’intimité brusquement interrompu : Sylvain est de retour à Sète ! Quant à Adam, il se retrouve à matcher avec une collègue de sa mère…



VIDÉO Demain nous appartient du 21 janvier – extrait de l’épisode

