Plus Belle La Vie du 31 janvier 2025 : terrible drame pour Morgane (résumé + extrait vidéo épisode 259 en avance)

Plus belle la vie du 31 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 259 de PBLV – Terrible drame en vue pour Morgane aujourd’hui dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Idriss va se retourner contre elle et lui tirer dessus !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 janvier 2025 – résumé de l’épisode 259

Morgane et Idriss ont couché ensemble mais décident de tirer un trait sur cette nuit. De son côté, Idriss n’a toujours pas de nouvelles de Mickaëla, mais il reste confiant. Ils préfèrent se concentrer sur leur objectif, et Idriss est impatient de découvrir qui est le mystérieux patron de Mickaëla.

Avant son rendez-vous, Patrick échange avec Ariane et Jean-Paul. Il est rapidement rejoint par Mickaëla, qui lui ordonne de se déshabiller et d’enfiler les vêtements qu’elle lui donne. Il obtempère, ce qui rassure Ariane et Jean-Paul : au moins, le micro n’était pas sur lui. Mais Mickaëla lui fait aussi abandonner ses affaires dans sa voiture, y compris un autre micro. Elle lui demande ensuite de transférer le contenu de sa mallette dans un sac, le privant ainsi du tracker. Désormais coupés de lui, Ariane et Jean-Paul voient Patrick partir avec Mickaëla sans aucun moyen de le suivre.



Idriss et Morgane fouillent la voiture et constatent qu’aucun mouchard n’y est caché. Morgane propose alors d’installer des traqueurs sur leurs téléphones, mais ils sont interrompus par un appel de Mickaëla : ils doivent partir immédiatement. Arrivés sur place, ils retrouvent Patrick et Mickaëla. Mais au moment où Morgane tente d’arrêter Mickaëla, tout bascule. Idriss sort une arme, la braque sur Morgane… et appuie sur la détente ! Morgane s’effondre sous les yeux d’un Patrick sous le choc, tandis que Mickaëla et Idriss prennent la fuite.

Apolline apporte de l’argent à Ophélie pour la retouche de son chemisier, mais celle-ci refuse catégoriquement, persuadée que l’argent vient de sa mère. Apolline trouve sa réaction paranoïaque, mais Ophélie lui rappelle qu’elle l’a vue admirer sa mère chez eux. Apolline précise qu’elle respecte la femme d’affaires, pas la mère, et compare avec la sienne. Agacée, Ophélie coupe court à la conversation et s’en va. Avant de partir, Apolline l’avertit : si elle rejoint son frère au Mistral, sa mère compte bien s’incruster…

Plus tard au Mistral, Ophélie retrouve Ulysse. Leur discussion est interrompue par Vanessa, qui prétend les avoir croisés par hasard. Méfiante, Ophélie exige d’Ulysse qu’il lui jure ne pas être dans le coup. Il lui assure que non, mais Ophélie préfère s’éclipser. Vanessa tente alors de prendre des nouvelles et affirme qu’elle va mieux. Elle accepte de rester seulement si Vanessa s’en va. Ce qu’elle finit par faire.

A la résidence, Ophélie admet à Apolline qu’elle avait raison au sujet de sa mère. Apolline esquisse un sourire, et Ophélie en profite pour l’interroger sur la sienne. Apolline se confie, et Ophélie se sent alors plus proche d’elle. Elle lui propose d’aller boire un verre. Plus tard, Apolline retrouve Vanessa et lui fait part de son idée du déjeuner. Enthousiaste, elle lui raconte tout sur Ophélie. Vanessa l’encourage à continuer à se rapprocher d’elle.

Pendant ce temps, Thomas tente de réviser son bac à l’appartement, mais Gabriel, qui a décidé de télétravailler, fait un vacarme insupportable. À bout, Thomas se persuade que Gabriel le fait exprès pour l’embêter.

Au bar, Zoé tente de faire réviser Thomas, mais Kilian fait trop de bruit. Elle lui fait remarquer que ces conditions ne sont pas idéales. Comme si cela ne suffisait pas, Gabriel débarque et en profite pour se moquer de Thomas, affirmant qu’il n’arrivera jamais à se concentrer avec autant de bruit autour. Thomas décide de l’ignorer et finit par le rembarrer avec une métaphore bien sentie. Gabriel s’en va, piqué au vif.

VIDÉO Plus belle la vie du 31 janvier 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

