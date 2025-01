Demain Nous Appartient spoiler : l’arrestation de Liam, Lilou disparait (vidéo épisode du 3 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Liam est l’agresseur du Zodiaque dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, il va être arrêté par la police !











Liam se recueille devant la tombe de sa grand-mère, conscient que tout est fini. Il sait que la police ne tardera pas à l’arrêter. Son masque du Zodiaque a chuté, révélant son véritable visage, et l’heure est venue de répondre de ses actes. Avant que tout bascule, Liam murmure ses regrets à celle qui l’a élevé et aimé…

Soudain, Karim Saeed et Nordine Becker apparaissent dans le cimetière et l’interpellent. Mais une question demeure : où est Lilou ? L’adolescente a disparu et Liam refuse de révéler où elle se trouve…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1871 du 3 février 2025 : c’est la fin pour Liam

