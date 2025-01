Quotidien du 29 janvier 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 29 janvier 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 29 janvier 2025

➤ Patricia Kaas et Zaz, toutes les deux nouvelles coachs de la saison de « The Voice, la plus belle voix » qui démarre samedi soir sur TF1

➤ Lolita Rivé, Autrice du podcast «C’est quoi l’amour, maîtresse ? »



➤ Louis Cattelat, Arecibo, Tous les jeudis à la Nouvelle Seine

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 29 janvier 2025 à 19h25 sur TMC.